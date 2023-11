Forschende der New York University unter der Leitung von Natalie Brito haben eine neue Studie publiziert. Die Arbeit zeigt, dass Babys, die in den ersten Monaten der Pandemie geboren wurden, eine geringere Vielfalt an Mikroben im Darm trugen als Kinder, die vor den Einschränkungen durch COVID-19 zur Welt kamen.