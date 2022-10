❌ Stimmt nicht: Insekten essen: Chitin im Panzer verursacht Krebs

In Beiträgen auf Facebook und Twitter wurde behauptet, dass der Verzehr von Insekten Krebs auslösen kann. Der Grund dafür sei der im Panzer der Tiere enthaltene Stoff Chitin, der zudem vom menschlichen Darm nicht verarbeitet werden könne. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gilt Chitin jedoch bereits seit 2010 als sicherer Lebensmittelbestandteil. In der Europäischen Union wurden zudem im Februar 2022 drei Insektenarten als "neuartige Lebensmittel" zugelassen. Auch die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) sieht keinen Zusammenhang zwischen dem Chitin-Verzehr und möglichen Krebserkrankungen. Eine Studie aus dem Jahr 2020 zeigte außerdem, dass essbare Insekten tierischen Lebensmittel mindestens gleichwertig sind – und diese teilweise sogar übertreffen.

Quelle: EFSA; DKG; Imathiu (2020): Benefits and food safety concerns associated with consumption of edible insects