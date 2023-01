Die Hausgrille und Getreideschimmelkäfer im Essen? Was kommt als nächstes? Vielleicht töten wir noch Säugetiere und stopfen sie in ihren eigenen Darm? Um die Debatte zu versachlichen: Insekten gehören in vielen Teilen der Welt zur normalen und gesunden Ernährung dazu. Ein bisschen mehr davon ist nun auch in der EU erlaubt, aber niemand wird damit zwangsernährt. Die Larven des Getreideschimmelkäfers sind nun in der EU als Nahrungsmittel erlaubt. Bildrechte: dpa

Das Thema polarisiert, wie so vieles in diesen aufgeregten Zeiten. Meistens reicht es zur eigenen Beruhigung, sich mit den Fakten zu beschäftigen. So wird man schnell feststellen, dass auch Insekten nicht so heiß gegessen wie gekocht werden.

Den Vogel abgeschossen in der Debatte hat der bayerische Wirtschaftsminister, Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, Diplom-Agraringenieur von Beruf, den die Zulassung zweier weiterer Insektenarten als Lebensmittel ganz offensichtlich überrascht hat. Er machte bei Twitter deutlich, dass er gerne Fleisch isst und sich ansonsten noch nicht weiter mit den sogenannten "neuartigen Lebensmitteln" und ihrer Zulassung befasst hat. "Wir haben es satt, dass Fleischverzehr von Rind/Schwein/Geflügel kritisiert wird, aber Insekten ins Essen sollen", so Aiwanger. Fleisch der Zukunft? Mehlwurm-Burger statt Rindfleisch-Patty? Bildrechte: imago images / Panthermedia

Immerhin stammt der Antrag auf Zulassung der Hausgrille vom 24. Juli 2019 und seitdem fand eine "ausführliche wissenschaftliche Bewertung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) statt", wie die EU-Kommission Anfang Januar mitteilte. Auch die EU-Staaten haben den Vorschlag der Kommission zur Zulassung der Insekten erhalten, teilte die EU-Kommission mit. Und bevor in der EU irgendetwas Neues auf die Tische kommt, das in der EU vor Mai 1997 "nicht in nennenswertem Umfang konsumiert wurde", müssen erstmal die Wissenschaftler ran. Und erst dann, wenn am Ende des Verfahrens tatsächlich eine Zulassung erfolgt, darf ein sogenanntes "neuartiges Lebensmittel" überhaupt in den Verkehr gebracht werden und das mit klaren Kennzeichnungsregeln.

Laut Pressemitteilung der Europäischen Kommission "[muss] klar gekennzeichnet sein, dass ein Lebensmittel ein Insekt enthält (mit lateinischem und deutschem Namen) und auch, in welcher Form". Zunächst dürfen die Firmen Cricket One Co. Ltd (mit Sitz in Vietnam) und Ynsect NL B.V. (mit Sitz in den Niederlanden) in den nächsten fünf Jahren exklusiv die Tiere verarbeiten und in den Verkehr bringen und wir dürfen dann entscheiden, ob wir das essen wollen oder nicht.

Wer bitte braucht Insekten im Essen?

Insekten sind kein Spinat. Das heißt: Es wird niemand gezwungen, dieses gesunde (!) Zeug zu essen. Und es wird auch niemandem einfach untergerührt, wie eine bittere Medizin im süßen Grießbrei. Auch dürfen Insekten nicht einfach als "Spezialität" ins Essen fallen, um so die Hygieneregeln in der Gaststätte zu umgehen. Spezielle Zuchtformen sind erforderlich, es gibt Vorgaben Haltung und Fütterung betreffend und auch mit dem Tötungsprozess haben sich die Experten beschäftigt. Gewöhnungsbedürftig ist dieser Anblick schon. Untergejubelt werden die Insekten im Essen nicht. Bildrechte: imago images/Laci Perenyi