✔️ Stimmt: Zu viele Kaiserschnitte in Deutschland

Hierzulande kamen im Jahr 2021 laut Statistischem Bundesamt 30,9 Prozent der Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. In den vergangenen 30 Jahren hat sich dieser Wert mehr als verdoppelt. Die Gründe dafür liegen unter anderem neben der medizinischen Indikation in der Angst vor einer natürlichen Geburt sowie dem Personalmangel in den Kliniken. Auch haben einige Krankenhäuser aus Kostengründen ihre Geburtsstationen geschlossen. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist der Wert in Deutschland deutlich zu hoch: Sie sieht eine Rate von rund zehn Prozent als optimal für die Gesundheit von Mutter und Kind an. Bei einem nicht notwendigen Kaiserschnitt würden Frauen und ihre Babys dagegen einem nicht gerechtfertigten Risiko von Gesundheitsschäden ausgesetzt, so die WHO.