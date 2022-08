Höhere Kaiserschnittrate durch gesellschaftliche Veränderungen

Die höhere Anzahl an Kaiserschnitten in Sachsen-Anhalt sieht Dr. Hermann Voß, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Städtischen Klinikum Dessau, als nicht bedeutend an. Dass die Sectio-Rate in den vergangenen 30 Jahren aber stark gestiegen ist, habe mit allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. "Frauen kriegen heutzutage nur ein bis zwei Kinder und da muss alles klappen. Da geht man lieber den sicheren Weg", sagt Voß.

Der OP für Kaiserschnitte im Städtischen Klinikum Dessau grenzt direkt an den Kreißsaal. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf Das Durchschnittsalter der Bevölkerung nehme zu und damit würden Frauen auch immer später schwanger, was das Risiko erhöht, wie der Mediziner erklärt. Auch das allgemeine Körpergewicht steige, sodass auch die Babys größer werden und im schlechtesten Fall nicht mehr gut durch den Geburtskanal passen. Schwangerschaftsdiabetes komme zudem immer häufiger vor. Viele Frauen wünschten sich aber auch direkt einen Kaiserschnitt. "Manche haben Angst vor der spontanen Geburt, haben schlimme Geschichten gehört oder spontane Geburten gehabt, die sehr anstrengend und schmerzhaft waren. Da sind vielleicht Rissverletzungen aufgetreten, die dann hinterher noch Beschwerden gemacht haben."



Und wer einmal einen Kaiserschnitt hatte, wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch bei der nächsten Geburt wieder einen wünschen, vermutet der Mediziner. Eine große Rolle spiele aber auch, wie in den Medien darüber berichtet werde. Promis, die auf Kaiserschnitte schwören, würden gern mal nachgeahmt werden. Und da das Selbstbestimmungsrecht der Frau an erste Stelle stehe, entscheide sie am Ende selbst, wie sie die Geburt erleben möchte, stellt Voß klar. Wer keine Motivation für eine natürliche Geburt habe, den könne man auch nur schwer dazu bringen, mitzumachen.

Letztendlich ist es immer entscheidend, dass das Geburtserlebnis für Mutter und Kind stimmig war. Da gestehen wir den Frauen das Recht zu, selbstbestimmt zu entscheiden. Wir sollten da als Berufsstand auch nicht zu viel Druck ausüben. Die Frau muss mit diesem Erlebnis im Reinen sein. Anke Nerlich Leitende Hebamme im Carl-von-Basedow-Klinikum Merseburg

Anke Nerlich arbeitet seit 35 Jahren als Hebamme. Bildrechte: MDR Manchmal sind es aber auch ganz praktische Gründe, die für einen Kaiserschnitt sprechen. Die Planbarkeit des Geburtstermins ermöglicht es Familien, die Entbindung gemeinsam zu erleben.



"Es kommt vor, dass der Mann zur Montage in den Altbundesländern ist und die Frau hier mit zwei bis drei Kindern allein ist. Da stecken Familien durchaus in Nöten, denn die Großeltern arbeiten heutzutage fast immer noch. Viele junge Familien sind da auf sich gestellt", erzählt Anke Nerlich, Leitende Hebamme im Carl-von-Basedow-Klinikum Merseburg. "Letztendlich ist es immer entscheidend, dass das Geburtserlebnis für Mutter und Kind stimmig war. Da gestehen wir den Frauen das Recht zu, selbstbestimmt zu entscheiden. Wir sollten da als Berufsstand auch nicht zu viel Druck ausüben. Die Frau muss mit diesem Erlebnis im Reinen sein."

Personalmangel bleibt ein Problem