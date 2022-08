✔️ Stimmt: Aktueller Klimawandel ist menschengemacht

Bildrechte: Imago images /Christian Ohde

Okay, einen Wandel des Klimas hat es schon immer gegeben. So gab es Eiszeiten, aber auch wärmere Perioden. Jedoch zeigt der vergleichende Blick in die Vergangenheit, dass der Klimawandel, den wir derzeit erleben, sehr viel schneller verläuft. Mit den natürlichen Klimaschwankungen der vergangenen Millionen Jahre ist dieser nicht mehr erklärbar. Für die aktuelle Erderwärmung sind zwar mehrere Faktoren verantwortlich – wie etwa veränderte Ozeanströmungen oder die stark auf Eisflächen reflektierende Sonne. Doch am meisten setzt dem Klima das CO2 zu. Wie sehr die Konzentration des Treibhausgases seit dem 19. Jahrhundert angestiegen ist, wird durch die sogenannten Keeling Kurve deutlich. Vor der Industrialisierung lag die CO2-Konzentration in der Atmosphäre bei etwa 280 ppm. Heute liegt sie bei 416 ppm. Das Kohlendioxid, das beim Verbrennen von fossilen Brennstoffen entsteht, ist als solches auch zu erkennen - am fehlenden C14-Isotop.