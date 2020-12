Die große Hoffnung: Das Jahr könnte einen Trend eingeläutet haben – einen Trend nach unten. Ob das der Fall sei, hänge allerdings stark davon ab, wie sich die Maßnahmen in den Covid-19-Stimuluspaketen weltweit ausgestalteten, so Klimaforscherin Pongratz. "Wir beobachten bereits, dass die Emissionen sich langsam wieder dem Niveau von 2019 annähern." Jetzt müsse die Chance genutzt und das Schlechte ins Gute gewendet werden, so Pongratz weiter.