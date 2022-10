✔️ Stimmt: Kohlensäure-Knappheit ist eine Folge der Energiekrise

Bildrechte: dpa/ colourbox

Kohlensäure (H₂CO₃) entsteht in einer chemischen Reaktion von Kohlenstoffdioxid (CO₂ ) mit Wasser (H₂O). Neben der natürlichen Gewinnung kann Kohlensäure auch künstlich erzeugt werden. Diese technische Kohlensäure entsteht vor allem als Nebenprodukt in der Ammoniak-Produktion, etwa bei der Herstellung von Düngemitteln. Als die Gaspreise extrem gestiegen sind, haben die Hersteller von Düngemitteln ihre energieintensive Produktion zurückgefahren. Der Zusammenhang ist also: weniger Düngemittel gleich weniger Kohlendioxid gleich weniger Kohlensäure. Nach Schätzungen der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie seien aktuell nur noch 30 bis 40 Prozent der üblichen CO₂-Liefermengen verfügbar. Das stellt Brauer und die Getränke- und Lebensmittelindustrie vor Probleme. Kohlensäure bzw. CO₂ wird nicht nur Getränken zugesetzt, sondern auch in zahlreichen Herstellungs- und Verpackungsprozessen benötigt.