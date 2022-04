Unbelegt: Kinder leiden auch unter Long-Covid-Symptomen

Seit Längerem wird darüber diskutiert, welche langfristigen Folgen Corona-Erkrankungen auf Kinder haben. Einer Untersuchung am Uniklinikum Dresden zufolge zeigt sich Long Covid bei Mädchen und Jungen vermutlich viel seltener als ursprünglich gedacht. In einer Zusammenfassung mehrerer Studien berichtete dagegen ein Viertel der 80.000 befragten Kinder und Jugendlichen von Symptomen, die vier bis zwölf Wochen nach der Infektion noch anhielten. Das Problem dabei sind die verschiedenen Definitionen der Diagnose Long Covid. Jedoch stellt PIMS, eine lebensbedrohliche Überreaktion des Immunsystems, nach einer solchen Infektion eine mögliche Gefahr dar. Nach Daten aus dem "PIMS-Survey" leidet eins von etwa 1.000 bis 1.500 Kindern, das an COVID-19 erkrankt, an diesem Syndrom.

