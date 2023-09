Die Autoren des Papiers wollen vor allem die wissenschaftliche Gemeinschaft zu mehr Gründlichkeit bei der Forschung zu Long Covid bewegen. Dass das notwendig ist, sehen auch viele deutsche Forschende so, die nicht an dem Aufsatz beteiligt waren. Andreas Stallmach etwa, Leiter des Long-COVID-Zentrums an der Uni Jena, stimmt teilweise zu, dass die Häufigkeit von Long-Covid mitunter überschätzt wird. Viele Studien sind etwa sehr uneinheitlich darin, wie repräsentativ ihre Aussagen in Bezug auf die Gesamtgesellschaft sind.