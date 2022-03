In einigen seltenen Fällen kann eine Covid-19 bei Kindern zu einem massiven Überreagieren des Immunsystems führen. Die Folge ist das Multi-Entzündungssyndrom PIMS, im englischen Sprachraum auch bekannt als Multisystem Inflamatory Syndrome in Children (MIS-C). Die Erkrankung tritt meist einige Wochen nach der akuten Infektion auf und muss oft in einer Klinik behandelt werden.