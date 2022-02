Unbelegt: Musik hören und musizieren machen schlauer

Musik von Mozart hören und schon hat man einen höheren IQ? Ganz so einfach ist das leider nicht. Es gibt zwar sehr viele Studien und Untersuchungen, die belegen, dass eine musikalische Früherziehung einen positiven Einfluss auf das Sprachvermögen, die Konzentration und die Kreativität von Kindern hat, aber der Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten konnte bisher noch nicht belegt werden. Eine Studie der University of California von 1993 behauptete, dass das Hören von klassischer Musik schlauer mache. "Mozart-Effekt" wurde dieses Phänomen genannt. Allerdings wurde bei den Testabläufen der Studie nicht die Intelligenz der Proband*innen erhöht, sondern nur die Befähigung, bestimmte Aufgaben schneller und besser zu lösen. Ob Musik hören und Musizieren den IQ langfristig erhöhen, ist also bis heute umstritten und nicht eindeutig belegt.

