Auch digitale Medien könnten IQ-Werte negativ beeinflusst haben

Ganz so direkt lassen sich die Ergebnisse nicht interpretieren, auch wenn ein Zusammenhang logisch erscheint, sagen Wissenschaftler, die nicht an der Studie beteiligt waren. "Die Ergebnisse stimmen mit dem überein, was man bereits weiß: Die Dauer des Schulbesuchs wirkt sich positiv auf die Intelligenz aus", sagt etwa Detlef Rost, Professor für Psychologie an der Universität von Chongqing in China, über die Ergebnisse der Studie von Moritz Breit und Kollegen, die jetzt im Magazin Plos One erschienen ist. Grob gesagt lasse sich mit jedem weiteren Jahr, das ein Kind die Schule besucht, eine Steigerung des IQ um fünf Punkte beobachten, so Rost.

Allerdings: Ob einzig die Pandemie am Rückgang der Ergebnisse Schuld sei, oder ob vielleicht auch längere Bildschirmzeiten, also eine intensivere Nutzung von Handys, Tablets und Computern, mit hineinspiele, lasse sich auf Basis der veröffentlichten Daten kaum einschätzen, sagt Klaus Zierer, Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Eva Stumpf, Direktorin des Instituts für Pädagogische Psychologie an der Universität Rostock, weist deshalb auch darauf hin, dass Rückgänge bei den Ergebnissen von IQ-Tests seit 1994 immer wieder beobachtet wurden, nicht erst seit der Pandemie.

Ersatzangebote wie Sommerschulen wurden nicht umgesetzt

Sie kritisiert unter anderem, dass wichtige demographische Merkmale nicht erfasst wurden. "Nicht auszuschließen ist, dass die Unterschiede in den Intelligenzmittelwerten der verschiedenen Kohorten teilweise auch auf Unterschiede in den Stichproben zurückzuführen sind", so die Forscherin. "Wichtige Einflussvariablen – wie der sozioökonomische Status der Familien sowie der Migrationsstatus, beziehungsweise die Muttersprache Deutsch – konnten in der Studie überwiegend nicht erfasst und damit nicht kontrolliert werden."

Die Stichprobe der Schülerinnen und Schüler in der Studie sei nicht repräsentativ, in diesem Punkt sind sich Stumpf und andere unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig. Trotzdem liefere die Studie einen weiteren Beleg für die negativen Effekte der Schulschließungen und dafür, dass digitaler Fernunterricht kein angemessener Ersatz war. Insofern bedauern Forschende wie Klaus Zierer, dass Konzepte wie Sommerschulen nicht umgesetzt wurden.