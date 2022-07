❌ Stimmt nicht: Nackt schlafen ist ist unhygienisch

Bildrechte: Colourbox/ MDR

Allein das Weglassen von Schlafanzug oder Nachthemd sagt nichts über die Hygiene aus. Die Säuberung der Textilien, die Körperkontakt haben, ist dafür ausschlaggebend. Der Mensch verliert beim Schlaf ein bis zwei Liter Schweiß. Nach der Verdunstung bleibt eine Mischung aus Mineralsalzen, Bakterien und Hautschüppchen übrig. Diese sammelt sich in der Schlafbekleidung oder bei Nacktschläfern eben in der Bettwäsche. Beides sollte regelmäßig gewaschen werden. Hygienefachleute empfehlen Nackt- schläfern, Bezüge und Betttücher mindestens einmal wöchentlich zu wechseln. Der Schlafanzugwechsel sollte sogar noch häufiger erfolgen. Für unseren Imtimbereich ist es aber sogar hygienischer, nackt zu schlafen. Unter der Nacht- oder Unterwäsche sammelt sich der Schweiß vermehrt in Hautfalten, was zu lästigen Hautreizungen und Entzündungen führen kann. Außerdem stauen sich Wärme und Feuchtigkeit und unliebsame Keime können sich besser ausbreiten.