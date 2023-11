Stimmt das so? Nasenschleim hochziehen ist besser als Nase putzen

Beim Hochziehen wird der Schleim über den Rachen Richtung Magen transportiert. Eine Richtung, die auch durch die Härchen der Nasenschleimhaut unterstützt wird. Im Magen wird der "Schnodder" durch die Magensäure zersetzt. Beim Hochziehen können Keime in die Atemwege gelangen und dort eine Bronchitis auslösen. Beim Schnauben mit zu viel Druck kann es sein, dass der Schleim in den Nasennebenhöhlen oder im Mittelohr landet – dort können die Bakterien eine Entzündung hervorrufen. In der Medizin herrscht Uneinigkeit über die beste Lösung. Klar ist nur: Beim Schnäuzen kann man vieles falsch machen. Wenn man sich für das Naseputzen entscheidet, dann mit wenig Druck. Wichtig ist auch, ein Nasenloch beim Schnauben zuzuhalten – die Nasenlöcher also abwechselnd vom Schleim zu befreien.