✔️ Stimmt: Offshore-Windparks können Ökosysteme in den Meeren verändern

Forschende des Helmholtz-Zentrums Hereon modellierten die Auswirkungen großflächiger Windparks in der Nordsee, die zukünftig geplant sind. Konkret untersuchten sie die Wirbelschleppen, also Luftverwirbelungen, hinter den Anlagen. Sie stellten deutliche Auswirkungen auf die unteren Meeresschichten fest. Nährstoffe, Plankton und die Biomasse in den Sedimenten schichten sich dadurch teilweise um. Die Veränderung in der Primärproduktion, also der Produktion von Biomasse durch Algen und Bakterien, wiederum kann Auswirkungen auf die frühen Lebensstadien von Fischen haben. Und auch die Lebensqualität von in den Sedimenten lebenden Arten könnte beeinflusst werden. Welches Ausmaß diese Auswirkungen auf die Artenverteilung und -vielfalt haben, konnten die Wissenschaftler*innen nicht sagen.