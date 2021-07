Für sie bestand die größte Herausforderung darin, die bekannten Klimamodelle in eine Vorhersagemethode für die Fischmenge umzuwandeln. "Wir mussten zunächst ein Modell entwickeln, das die Temperatur zu den Fischmengen in Beziehung setzt", erläutert Vima Koul. In einem zweiten Schritt wurde dieses Tool dann mit Annahmen etwa zu steigenden Kohlendioxid-Konzentrationen im Meer gefüttert. Eine Prüfung mit realen Fischereizahlen von 1960 bis heute ergab, dass das Modell korrekt arbeitet.



Die Forschenden haben mit ihrem neuen Verfahren auch vier verschiedene Szenarien untersucht: je nachdem, wie stark die Bestände befischt werden, von nachhaltig bis intensiv. So könnten die Fischereiunternehmen ihren Fang nun längerfristig planen – damit wir auch in Zukunft noch genug Kabeljau in den Meeren und auf dem Teller haben.