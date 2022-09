❌ Stimmt nicht: Plattdeutsch wird nur an der Küste gesprochen

Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Vorneweg: Man sollte besser von Niederdeutsch sprechen, denn Plattdeutsch meint in der Umgangssprache auch manche mitteldeutschen und niederfränkischen Dialekte. Niederdeutsch wird von der Küste bis in den Harz gesprochen, auch in der Altmark und in der Börde. Prognosen in den 1960er Jahren sagten ein Verschwinden des Niederdeutschen voraus, doch das regionale Selbstbewusstsein zum Beispiel der Bördebauern hat das bis heute verhindert. Untersuchungen haben ergeben, dass in den Bördedörfern heute noch knapp die Hälfte der Bewohner niederdeutsche Dialekte beherrschen, verstehen können sie in manchen Gemeinden noch bis zu 80 Prozent der Bevölkerung.