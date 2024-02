Bildrechte: IMAGO / Steinach

Welttag der Muttersprache Bedeutung der Dialekte: So spricht man in Mitteldeutschland

21. Februar 2024, 09:57 Uhr

Der Dialekt ist für viele Menschen ein Ausdruck von Heimatgefühl. Anlässlich des Welttags der Muttersprache am 21. Februar befassen wir uns mit Mundarten und Dialekten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Was ist der Ursprung und wie entwickelte sich daraus das heutige Hochdeutsch? Was genau spricht man in den mitteldeutschen Bundesländern? Und: Warum sprechen immer weniger junge Menschen Dialekt? Eine Übersicht.