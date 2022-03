✔️ Stimmt: Die Gefühle von Schweinen erkennt man am Grunzen

Bildrechte: MDR/ Colourbox

Schweine geben mehr als zwanzig Laute von sich. Ob die Tiere gut oder schlecht gelaunt sind, ob sie sich sauwohl, oder gestresst fühlen, das lässt sich eindeutig anhand ihrer Grunzlaute erkennen. Ein internationales Forschungsteam hat mehr als 7.000 Tonaufnahmen von grunzenden Schweinen in verschiedenen Situationen ihres Lebens analysiert. Dabei kam heraus: Bei positiv oder negativ erlebten Situationen gibt es deutliche Unterschiede bei den Rufen der Schweine. Zum Beispiel ist das Grunzen in positiven Situationen kürzer und weniger schwankend in Lautstärke und Tonlage. Für das menschliche Gehör sind die feinen akustischen Unterschiede nicht immer zu hören. Ein Computerprogramm hilft beim Übersetzen der Laute in Emotionen.