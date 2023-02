✔️ Stimmt: Wissenschaftlich heißt der Uhu "Bubo bubo"

Bildrechte: MDR/ Lisa Schurbach

Um genau zu sein, gehört dieser Standvogel (Gegenteil von Zugvogel) zur Ordnung der Eulen und ist die größte unter ihnen. Die deutsche Bezeichnung "Uhu" ist von seinem Ruf abgeleitet – "Bubo bubo" ist der wissenschaftliche Name. Seine Größe von bis zu 70 Zentimetern und einer Flügelspannweite von 160-180 Zentimetern ist enorm. Als Felsbrüter ist der Uhu eher in den Mittelgebirgen und am Alpenrand zu finden. Zu erkennen ist die größte Eule der Welt an ihrem markanten und weittragendem "buhoo". Der Gattungsname "Bubo" soll ebenfalls auf diesen Ruf zurückzuführen sein.