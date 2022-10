51 Forscher aus 15 Ländern, darunter Forscher des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz, haben die Gebiete ermittelt, in denen es wirklich gefährlich werden kann für Vögel. Hier geht es um Windkraftanlagen und Stromleitungen gleichermaßen. Basis sind die GPS-Daten von 1.454 Vögeln aus 27 Arten, wobei der Löffler, der Uhu, der Singschwan, der iberische Kaiseradler und der Weißstorch zu den Arten gehören, die durchweg in den Höhen fliegen, in denen ein Kollisionsrisiko besteht.

Die GPS-Ortung liefert sehr genaue Daten über den Standort und die Flughöhe, die durch direkte Beobachtung nicht ermittelt werden können, vor allem nicht über große Entfernungen. Martin Wikelski Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie

Die Gefährdungskarten zeigen, dass das Problem vor allem auf wichtigen Zugrouten entlang der Küsten und in der Nähe von Brutplätzen besteht. Die da wären in Europa: Die westliche Mittelmeerküste Frankreichs, Südspanien, Ostrumänien und die deutsche Ostseeküste. In diesen hochsensiblen Gebieten sollte der Bau neuer Windkraftanlagen und Hochspannungsleitungen auf ein Minimum beschränkt werden, so die Wissenschaftler.

Milane - hier ein Rotmilan - weichen Windrädern frühzeitig aus. Bildrechte: IMAGO / McPHOTO

In einer weiteren Studie zeigte sich, dass die meisten Milane doch nicht so gefährdet sind. Die Forscher haben die GPS-Daten von 126 Schwarzmilanen beim Anflug auf Windkraftanlagen untersucht. Schon einen Kilometer vor den Anlagen beginnen sie, Ausweichmanöver zu fliegen.

Die Vögel erkennen also die Gefahr, die von den Windkraftanlagen ausgeht, und halten einen entsprechenden Sicherheitsabstand zu ihnen ein. Carlos Santos Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie

Dass es vereinzelt Kollisionen gibt, bestreitet niemand, aber die gibt es auch ebenso vereinzelt mit Autos, Zügen, Flugzeugen und Fensterscheiben und unsere Katzen sind auch nicht frei von Schuld.

Infraschall und Rauch

Beim Thema Infraschall versuchen Physiker schon seit Jahren vergeblich, den Unsinn einzufangen, der massenhaft kursiert. Dabei müsste man in Physik nur ein bisschen besser aufgepasst haben. Alternativ helfen die Messanalysen von Dr. Stefan Holzheu vom Zentrum für Ökologie und Umweltforschung der Uni Bayreuth.

Er kommt zu dem Schluss, dass die gern herangezogenen Vergleiche des Infraschalls mit Asbest, Röntgen- oder radioaktiver Strahlung völlig unseriös sind. Es gibt keinerlei Hinweise, dass dieser Schall in irgendeiner Form gesundheitsgefährdend wäre. Physikalisch sei Infraschall nichts anderes als eine Luftdruckschwankung und Menschen leben seit Jahrtausenden mit Druckschwankungen. Und zwar im Pascal-Bereich.

Selbst im Abstand von 300 Metern (so dicht steht kein Windrad an einem Haus) werden bei 800 kW Windradleistung nur magere 0.15 Pascal erreicht, so Holzheu. Dies entspricht dem Luftdruckunterschied von etwas mehr als einem Zentimeter (!) Höhendifferenz. Eine Kniebeuge (50 cm Höhendifferenz) führt hingegen zu dem vergleichsweise "gigantischen" Druckimpuls von ca. +/-3 Pascal. Wahrscheinlich gehen Kniebeuge deshalb so auf die Gelenke - Ironie aus.

Eine Branche im Gegenwind

Trotz aller Widrigkeiten gibt es auch in Thüringen Firmen, die es schaffen, Gemeinden und Einwohner von Windenergie zu überzeugen, auch wenn es meistens Jahre dauert. Was in kürzester Zeit installiert werden könnte, liegt jahrelang als Aktenordner in den Amtsstuben. 10 Gigawatt Windenergie, die gerade in den Genehmigungsverfahren sind, könne man sofort durchwinken, sagte die Klima-Ökonomin Claudia Kemfert im Klima-Podcast von MDR AKTUELL.

Zum Vergleich: 2021 wurden in Deutschland nicht einmal zwei Gigawatt installiert. Die meridian Neue Energien GmbH aus Suhl ist für 55 der derzeit rund 800 Thüringer Windräder verantwortlich und kann auch nicht alle Einwände ausräumen. Logischerweise sind Windräder zu sehen und manchmal auch zu hören, wenn sie in der Nähe stehen.

Natürlich wird man die Anlagen auch mal hören, gerade in Sommermonaten, wenn der Wind ungünstig steht und alle draußen sitzen. Arnd Köhler meridian Neue Energien GmbH

Trotzdem: In Bezug auf die Geräusch-Emission sind Windräder mit dem Dauergeräusch von Autobahnen und Bundestraßen oder gar den Lärmspitzen an Bahnstrecken überhaupt nicht vergleichbar. Und mit Kreissäge, Rasenmäher und Laubbläser auch nicht. Dagegen haben sich auf Dörfern auch noch keine Bürgerbewegungen gegründet.

Das Windrad als Geldanlage