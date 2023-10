❌ Stimmt nicht: DWD verschiebt Wetterstationen, um Daten zu manipulieren

Bildrechte: IMAGO/ JOKER

In Deutschland erfasst man seit 1881 Temperaturveränderungen durch ein Netz aus Wetterstationen systematisch. In sozialen Medien wurde nun behauptet, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den vergangenen Jahrzehnten die Stationen bewusst in Richtung von wärmeren städtischen Gebieten verschoben habe, um tendenziell höhere Temperaturdaten generieren zu können. Tatsächlich gibt es inzwischen mehr Stationen in städtischen Gebieten, was allerdings daran liegt, dass sich diese immer weiter ausbreiten. Diese Standorteffekte werden aber extra aus der Kalkulation von Temperaturmittelwerten herausgerechnet. "Die Analyse der Klimaänderung beruht nicht nur auf Messungen, sondern auf einer Kombination von Messungen und Modellierungen, die die Punktmessungen in die Fläche bringen", erklärt der Meteorologe Günter Heinemann.