❌ Stimmt nicht: Alle Wikinger stammen aus Skandinavien

In unserer Vorstellung handelt es sich bei den Wikingern um hauptsächlich große, blonde Krieger, die aus Skandinavien kamen. Doch DNA-Analysen legen nahe, dass die Geschichte etwas komplizierter ist. Dazu wurde in einem internationalen Forschungsprojekt das gesamte Genom von 442 Männern, Frauen, Kindern und Babys aus der Wikingerzeit anhand ihrer Zähne und Knochen sequenziert. Dabei fand das Team auch DNA aus Südeuropa und Asien, die vor und während der Wikingerzeit nach Skandinavien gekommen sein müsse. Zudem hätten viele der Nordmänner und -frauen braune Haare gehabt und keinen Blondschopf. Heutzutage sollen noch zehn Prozent der Schweden Wikinger-DNA in ihren Genen haben, in Großbritannien sind es schätzungsweise noch sechs Prozent der Bevölkerung.