❌ Stimmt nicht: Windpocken-Impfung schützt auch vor Affenpocken-Infektion

Auch wenn sich beide Infektionskrankheiten den Namen "Pocken" teilen und Hautsymptome ähnlich aussehen, so sind diese nicht miteinander verwandt. Die Windpocken (Varizellen) gehören zu den Herpesviren und werden durch das Varizella-Zoster-Virus ausgelöst. Einmal im Körper, können sie Jahre später auch in Form einer Gürtelrose (Herpes Zoster) reaktiviert werden. Affenpocken (Monkeypox) hingegen gehören zu den "klassischen" Pockenviren (Orthopox variolae). Die Antikörper gegen Windpocken wirken nicht gegen Affenpocken und umgekehrt. Jedoch schützt nach aktuellem Kenntnisstand eine "echte" Pocken- Schutzimpfung auch gegen das nah verwandte Affenpocken-Virus. Dies liegt an der sogenannten Kreuzimmunität.