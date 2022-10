Nun bestätigt sich die Mutationsfähigkeit des Affenpocken-Virus in einer weiteren Untersuchung: Forschende des Minnesota Department of Health in St. Paul stellten in ihren Proben ebenfalls fest, dass ein großer Teil des Affenpocken-Genoms fehlte, ein anderer Teil war an eine völlig andere Stelle der Sequenz gezogen. Die Daten sammelten sie in einem Bericht, der jedoch noch nicht wissenschaftlich begutachtet wurde.