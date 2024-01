Der Bedarf an Heilaufenthalten für Mütter und Väter ist groß: 2022 nahmen 44.525 Frauen und 2.320 Männer eine sogenannte Mütter- oder Mutter-Kind-Kur in Anspruch. Das teilt das Müttergenesungswerk Anfang Januar in seinem aktuellen Datenreport mit. Den meisten Betroffenen ist die Belastungssituation bereits bewusst, und die gesundheitlichen Konsequenzen sind ärztlich attestiert. Doch oft wird erst in Gesprächen mit Therapeuten fernab des Alltags deutlich, wie groß das Ausmaß an Erschöpfungszuständen, Schlaf- und Angststörungen sowie depressiven Verstimmungen ist.

Finanzielle und gesundheitliche Belastungen nehmen seit 2018 zu

Den Angaben zufolge litten 90 Prozent der Kurteilnehmer unter den psychischen Auswirkungen des ständigen Zeit- und Erwartungsdrucks in ihrem Alltag. Denn Familie und Erwerbstätigkeit sind offenbar nach wie vor schwer unter einen Hut zu bringen: Die Eltern gaben an, dass dieser Spagat sie stark belastet. Müttern fehlt es zudem an Unterstützung aus dem Umfeld und an Anerkennung. Väter, die mehrheitlich in Vollzeit arbeiten, vermissen ausreichend sozialen Kontakte, Menschen mit denen sie sich austauschen können.

Auch die AOK-Familienstudie 2022 zeigt: Der Gesundheitszustand in den Familien hat sich seit dem Jahr 2018 verschlechtert, vor allem bei denen, die es ohnehin schon schwerer haben. Der Grund: Die Belastung von Eltern in Deutschland ist in den letzten vier Jahren noch gestiegen, sowohl psychisch und körperlich als auch finanziell, zeitlich und partnerschaftlich. So gaben 40 Prozent der befragten Mütter und Väter an, Geldsorgen zu haben. Im Jahr 2018 waren es noch 27 Prozent. 44 Prozent fühlten sich psychisch unter Druck, das sind sieben Prozent mehr als zuvor. Die körperlichen Belastungen sind ähnlich stark gestiegen: um sechs auf 23 Prozent.

Die Sorgen der Eltern werden die Probleme der Kinder

In diesem Zuge hat sich auch das Risikoverhalten der Eltern verändert: So trinken 15 Prozent der befragten Eltern viermal pro Woche oder öfter Alkohol im Vergleich zu sechs Prozent im Jahr 2018, Anteil der Gelegenheitsraucher stieg ebenso, von sieben Prozent im Jahr 2018 auf 17 Prozent im Jahr 2022.