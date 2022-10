Dass wir Rot stärker wahrnehmen als andere Farben, könnte auch in der Struktur unseres Gehirns begründet sein – vermutete zumindest ein Team aus Forschenden am Ernst Strüngmann Institute (ESI) for Neuroscience. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollten wissen, ob Rot bestimmte Bereiche unseres Gehirns stärker aktiviert als andere Farben.