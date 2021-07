Die Verkehrswende ist im vollem Gange. Auch Wagen mit einer Brennstoffzelle unter der Motorhaube spielen hier eine Rolle. Diese Autos tanken Wasserstoff. Der soll grün sein, heißt es, und man könnte meinen, es ist schon so weit. Doch wie sieht das tatsächlich aus? In Leuna wurde gerade eine neue Wasserstoffverflüssigungsanlage in Betrieb genommen.

Jan Lämmerhirt Bildrechte: Jan Lämmerhirt Seit einem Jahr ist Jan Lämmerhirt dort Betriebsleiter für die alte und die neue Wasserstoff-Verflüssigungsanlage. In ganz Europa gibt es nur vier, zwei davon stehen in Leuna. Hier wird jeden Tag so viel Wasserstoff verflüssigt, das man damit 2.000 Autos betanken könnte. Das flüssige Gas geht aber vor allem in andere Industriezweige wie die Chip-Produktion. Die neue Anlage sei nicht viel anders als die alte, erklärt Lämmerhirt während der Fahrt über das Industriegelände. Aber sie sei umweltfreundlicher und brauche zehn Prozent weniger Energie. Doch was das genau bedeutet, kann er nicht erklären, auch nicht, wie energieeffizient die Anlage arbeitet, das seien auch geschäftsinterne Zahlen.

Kaum klimaneutraler Wasserstoff an der Tankstelle?

Heißt das, auch an den Tankstellen gibt es nur einen klitzekleinen Anteil klimaneutralen Wasserstoff? Werner Diwald, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verbandes widerspricht: "Grundsätzlich sind die Tankstellen nicht darauf angewiesen, nur flüssigen Wasserstoff anzubieten, sondern es gibt auch die Möglichkeit, den gasförmig anzuliefern." Und er sagt auch, es gäbe mittlerweile viele dezentrale Anlagen, die gasförmigen, grünen Wasserstoff herstellen. Er verweist auf einen speziellen Fall. Dort werde Wasserstoff wirklich vor Ort produziert mit Windenergie, in Gasform. Der wird dann auch gasförmig zu den einzelnen Tankstellen gefahren und dort vertankt. Gasförmiger Wasserstoff habe zwar mehr Volumen, aber das energieaufwendige Prozedere mit den minus 253 Grad entfällt.

Grüner oder grauer Wasserstoff: Was wird mehr getankt?

Grün oder grau? Eine Frage des Entstehungsprozesses

In der Halle, in der in Leuna der Wasserstoff verflüssigt wird, ist es so laut, dass man kein Wort verstehen kann.