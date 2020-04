Die Elftklässlerin Vaneeza Rupani vor ihrem Bücherregal. Sie ist die Namensgeberin des ersten Mrs-Fluggerätes: dem Mars-Helikopter Ingenuity Bildrechte: Courtey Rupani Family / NASA

Namensgeberin ist die Schülerin Vaneeza Rupani. Für sie kam nur dieser Name in Frage: "Die Herausforderungen beim Versuch, etwas zu entwerfen, das auf einem anderen Planeten flugfähig ist, kann nur mit Zusammenarbeit und Kreativität bewältigt werden. Es braucht den Einfallsreichtum einer unglaublichen Gruppe von Menschen, um etwas mit so vielen komplexen Herausforderungen zu schaffen." Vaneeza besucht die elfte Klasse in Northport, Alambama (USA). Die Gelegenheit, Teil einer Mars-Mission zu sein, faszinierte die Schülerin: