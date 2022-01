An Bord ist noch bis zum März der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer. Der hat gerade erst per Videocall mit Grundschülern aus Erfurt gesprochen. Im vorigen Jahr hatten sich die Viertklässler am Malwettbewerb "Hand in Hand um die Welt" beteiligt und ein gemaltes "Klassen-Selfie" eingeschickt. Die bunte Menschenkette ist zehn Meter lang und auf einer Rolle mit zur ISS geflogen.