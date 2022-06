Seit 2012 hat die Europäische Raumfahrtagentur Esa ihre Rakete Vega für kleine und mittlere Lasten im Einsatz. Am 7. Juli 2022 startet sie das erste Mal in der Version Vega C vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana. Das teilte die Esa heute mit. Die Rakete besitzt leistungsfähigere Triebwerke, so dass sie statt bisher 1,7 Tonnen jetzt 2,2 Tonnen Fracht in eine Umlaufbahn von 700 km bringen kann. Mit 34,8 Meter ist Vega C fast fünf Meter höher als die Vorgängerin, aber immer noch deutlich kleiner als die Ariane 5 (bis 54 Meter) oder die neue Ariane 6 (bis zu 61 Meter), die noch in diesem Jahr starten soll.

Raketenmotor auch in Ariane 6 verbaut

Laut Esa hat die Oberstufe der Rakete eine höhere Kapazität an Flüssigtreibstoff. Das gestattet längere Missionen im All. Nutzlasten können damit außerdem je nach Bedarf in verschiedene Umlaufbahnen befördert werden. In Vega C verbaute Komponenten (z.B. der sogenannte P120C Feststoffraketenmotor) kommen auch als zusätzliche Booster für die Ariane 6 zum Einsatz. Fest steht jetzt schon, dass die Vega C auch für die Weltraum-Müllabfuhr der Esa eingesetzt wird. 2025 startet ein entsprechender Satellit mit dem Namen ClearSpace-1.

Größenvergleich: Ariane 6 (links) und Vega C. Was bei der vega C das haupttruebwerk ist, sind bei der neuen Ariane 6 die Booster außen and er Rakete Bildrechte: ESA - D. Ducros

Vermessung der Raumzeit

Die erste Hauptnutzlast am 7. Juli wird aber eine wissenschaftliche Mission der italienischen Raumfahrtagentur (ASI) sein. Ziel der Mission: Die Messung des so genannten Frame-Dragging-Effekts. Das ist eine Verzerrung der Raumzeit, die durch die Rotation großer Körper wie der Erde verursacht wird. Einstein hatte das in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt. Bereits die Vorgänger-Rakete Vega hatte bei ihrem Erstflug das Vorgänger-Experiment an Bord. Das zweite Nutzlastpaket sind sechs Cubesats. Das sind kleine, schuhkartongroße Satelliten, die einzelne Experimente enthalten, wie etwa beim Greencube (Italien), in dem die Aufzucht von Pflanzen in der Mikrogravitation untersucht wird.

Die Nutzlast des ersten Fluges der Vega C: Ein Experiment zur Vermessung der Raumzeit und sechs kleine Satelliten Bildrechte: ESA/CNES/Arianespace/Optique video du CSG/P Piron