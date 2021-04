Deutschland: Zukunftsland Raumfahrt?

Im Süden werden Raketen gebaut, im Norden sollen Weltraumflughäfen entstehen. Im Westen werden die europäischen Raumfahrenden der Zukunft ausgebildet. Und was passiert in Mitteldeutschland? Dort forscht man vor allem an der erdbasierten Zukunft der Raumfahrt.

Wie der Bauer sein Feld in der Zukunft bestellt

Heute müssen Landwirtinnen und Landwirte noch aufs Feld raus und selbst schauen, ob er bald ernten kann. In Zukunft lässt er sich einfach ein Bild aus dem Weltall schicken. Das Julius Kühn-Institut im sachsen-anhaltischen Quedlinburg forscht an der Auswertung von Satellitendaten. Anhand der Farbe des Feldes sollen Landwirtinnen und Landwirte erkennen, ob bereits die Ernte ansteht. Und schon davor ist klar, wie hoch der Ernteertrag sein wird.

Nicht alle Feldbereiche liefern denselben Ertrag. Mit den Satellitendaten könnten Minderertrag-Bereiche genau erfasst werden und zu ökologischen Lebensräumen umgewandelt werden. Bis dahin müssen die Satellitendaten noch mit dem Reifegrad der Ackerflächen verglichen werden.

Ähnliches wird auch am Kompetenzzentrum Wald- und Forstwirtschaft am Staatsbetrieb Sachsenforst für den Wald gemacht. Mittels Satellitendaten kann man erkennen, welche Baumbestände beschädigt sind. Dadurch können Försterinnen und Förster frühzeitig agieren und die beschädigten Bäume möglicherweise noch retten.

Weltraumflughafen an der Ostsee

Damit Deutschland in die Zukunft der Raumfahrt schauen kann, braucht es einen eigenen Weltraumflughafen. Bereits 2019 forderte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) einen Weltraumhafen auf deutschem Boden. Kurz darauf verspricht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), den Vorschlag des BDI zu prüfen. Zwei Ministerien in Mecklenburg-Vorpommern (das für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung sowie das für Bildung, Wissenschaft und Kultur) haben im Anschluss die Erstellung einer Machbarkeitsstudie veranlasst, die im September 2020 vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) veröffentlicht wurde.

Darin sieht das DLR den Flughafen in Rostock-Laage als idealen Kandidaten für Weltraumflüge. Wann der Flughafen Rostock-Laage für Weltraumflüge startbereit ist, bleibt abzuwarten. Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung von Mecklenburg-Vorpommern steht gerade am Anfang der Gespräche und kann deshalb keinen möglichen Termin nennen. Ein Flugzeug steht auf dem Flughafen Rostock-Laage-Güstrow. Bildrechte: imago/Fotoagentur Nordlicht

Bei der Studie geht es aber nicht um senkrechte Raketenstarts, sondern vielmehr um Air Launchs – um Raketen, die mit einem Flugzeug in den Orbit gebracht werden. Gaia Aerospace arbeitet mit ihrer einstufigen Valkyrie-Trägerrakete an einem solchen System, das bereits 2025 in den Weltraum aufbrechen könnte. Die Rakete kann anschließend mit einem Fallschirm zurück zur Erde kehren und ist somit wiederverwendbar.

Raketenbauer im Süden