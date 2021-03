TU Berlin: Raketenstart von Schwarm-Satelliten verschoben

Original Artikel:

Mit einer russischen Sojus-2 Rakete werden die Cube-Satelliten BEESAT-5 bis 8 am 20. März vom russischen Kosmodrom Baikonur aus starten. Sie sollen in den niedrigen, polaren Erdorbit gebracht werden. In einer Höhe von circa 560 Kilometern sollen sie dieses Gebiet für eine Stunde und 35 Minuten überfliegen. Zum Vergleich: Die Internationale Raumstation ISS befindet sich in einer Höhe von ungefähr 400 Kilometern. Geostationäre Satelliten fliegen dagegen in einer Höhe von 35.800 Kilometern.