Lichtverschmutzung durch SpaceX? Starlink-11: Internet aus dem Weltraum oder ein Albtraum?

Hauptinhalt

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX will die Erde mit Internet aus dem Weltraum versorgen. Dafür schickt es tausende kleine, künstliche Objekten in den Orbit: die Starlink-Satelliten. Besonders in den Tagen nach ihrer Eingliederung in die Erdumlaufbahn erscheinen sie als helle Lichterkette am Himmel. Am 18. August werden die nächsten Internet-Satelliten ins Weltall befördert. Das Vorhaben wird jedoch kritisiert. Ist die Kritik berechtigt? Und wie sieht es mit dem Internet in Deutschland aus?