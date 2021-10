Raumsonde Lucy startet zu Jupiter-Trojanern

Den Doppelasteroiden Patroclus soll sie im März 2033 erreichen. Patroclus soll einen Durchmesser von 113 Kilometern haben und sein Begleiter Menoetius soll 104 Kilometer groß sein. Beide liegen circa 680 Kilometer voneinander entfernt und nach Lucys Vorbeiflug soll die Sonde rund sechs Jahre lang zwischen beiden Asteroiden hin und her pendeln.

Normalerweise stehen viele Namen von Raumsonden für Abkürzungen. Anders bei Lucy. Sie hat ihren Namen einem der ältesten Knochenfunde unserer Vorfahren zu verdanken, dem Hominiden Australopithecus afarensis. 1974 hatte man bei Ausgrabungen ein Teilskelett gefunden, das bis dato als ältestes menschliches Fossil galt. Das Fossil war ungefähr 3,2 Millionen Jahre alt und wurde nach dem Beatles-Song "Lucy in the Sky with Diamonds" benannt, denn dieses Lied lief im Radio, als die Forschenden den Fund feuchtfröhlich feierten.