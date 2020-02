Die Sonne ist der hellste Stern in unserem Sonnensystem und ohne sie, gäbe es uns Menschen nicht. Dennoch gehört sie nicht gerade zu den bestuntersuchtesten Objekten in unserem Universum. Das soll sich nun ändern.

Polarlichter sind ein buntes Farbspiel am Himmel der Polarregionen. In der südlichen Antarktis nennt man sie Aurora australis und auf der Nordhalbkugel Aurora borealis. Wie eine Geisterhand legen sich diese Farbspiele über den Himmel und tanzen durch die Luft. Ein bezauberndes Naturereignis, das denjenigen, die sie zu Gesicht bekommen, wohl ewig in Erinnerung bleiben. Für den Menschen selbst ist dieses Schauspiel vollkommen ungefährlich.