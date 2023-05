Bei Apis Mellifera, der Honigbiene, die in individuenreichen Völkern zusammenlebt, hängen Schlafplatz und Schlafdauer von Funktion und Alter der einzelnen Biene ab. Je nachdem, welcher Kaste Bienen gerade angehören, ändern sich ihre Schlafgewohnheiten, hat eine Würzburger Forschungsgruppe herausgefunden: Junge Arbeiterinnen im Bienenstock schlafen in leeren Zellen im Zentrum des Stocks, es gibt tags wie nachts mehrere Schlafphasen. Auch nachts herrscht nämlich im Brutbereich des Bienenstock emsiges Treiben. Ältere Sammelbienen schlafen Studienautor Jürgen Tautz zufolge außerhalb von Zellen und näher am Rand der Waben, wo weniger Betrieb ist und sie in der Nacht weitgehend ungestört sind.