Die Wissenschaftler gaben dem neuen Pterosaurier den Gattungsnamen Balaenognathus maeuseri, was übersetzt "Walkiefer" bedeutet. Der Name spielt darauf an, dass der Saurier seine Nahrung vermutlich wie ein Bartenwal aus dem Wasser filterte. Dabei kam ihm zugute, dass einige seiner Zähne am Ende Haken hatten, eine Zahnform die noch nie bei einem Pterosaurier gesehen wurde. Es wird vermutet, dass der "Walkiefer" damit winzige Krabben fangen konnte. Vermutlich sog er mit seinem löffelförmigen Schnabel Wasser ein, das er wieder rauspresste, wobei Garnelen und Ruderfußkrebse in seinem Maul hängen blieben.



Wie das deutsch-englische Forscherteam im Journal der Paläontologischen Gesellschaft "PalZ" schreibt, lebte Balaenognathus maeuseri vor rund 154 Millionen Jahren in der damals flachen Lagunenlandschaft im heutigen Oberfranken. Das gut erhaltene Skelett des Pterosauriers war im Herbst 2011 zufällig entdeckt worden, als Forscher im Steinbruch bei Wattendorf im Landkreis Bamberg einen großen Kalksteinblock bargen, der Krokodilknochen enthielt.