Schrittweise Vergrößerung einer mit Sars-CoV-2 befallenen Nierenzelle von Affen. Die Aufnahme zeigt deutlich, wie die Viren an der Zelloberfläche austreten, kurz bevor die Zelle abstirbt. Bildrechte: dpa

Forscher der Uni Bielefeld demonstrieren am Beispiel von Coronaviren ein neues Verfahren, um fotografische Aufnahmen winzigster Strukturen zu machen. Mit der Heliumionen-Mikroskopie können Strukturen sichtbar gemacht werden, die kleiner als ein Nanometer sind, also ein Millionstel eines Millimeters. Ähnliche Auflösungen können zwar auch mit der Rasterelektronen-Mikroskopie erreicht werden. Dabei müssen die abgetasteten Objekte allerdings mit einer feinen Schicht leitfähigen Materials überzogen werden, etwa mit Goldstaub. Dieser verändert dann jedoch die Oberflächen. Beim Heliumionen-Mikroskop rastert ein Strahl aus Heliumionen die Oberfläche der Probe ab, beschreiben die Forscher der Uni Bielefeld das System.

Mit Hilfe der Heliumionen können Strukturen deshalb unverändert sichtbar gemacht werden. Auf den jetzt veröffentlichten Bildern ist deutlich zu erkennen, wie die etwa 100 Nanometer großen Sars-Coronaviren-2 auf den Zellen aufliegen. Im Beilstein Journal of Nanotechnology erklären die Forscher um die Physikerin Natalie Frese, wie sie die Aufnahmen der Viren auf der Oberfläche von Vero-E6-Zellen gemacht haben. Dabei handelt es sich um in Kulturen gezüchteten Nierenzellen von Affen.

Die Heliumionen-Mikroskopie mache gut sichtbar, ob die Viren auf den Zellen aufliegen oder fest an sie gebunden seien. So ließen sich die Abwehrmechanismen der Zellen besser untersuchen, sagt der an der Studie beteiligte Virologe Friedemann Weber. Allerdings: Im Unterschied zur Transmissionen-Elektronen-Mikroskopie bildet das neue Verfahren die Spikeproteine der Coronaviren nicht automatisch ab. Dafür müssten die Proben wahrscheinlich anders präpariert werden, schreiben die Forscher.