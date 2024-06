Geschlechtergefälle mit Kettenreaktion: Frauen benötigen durch den menschengemachten Klimawandel in Zukunft im Schnitt fast ein Drittel mehr Zeit für die Beschaffung von Trinkwasser als jetzt. Das haben Forschende am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung(PIK) ermittelt und jetzt im Fachblatt Nature Clima Change veröffentlicht. Grund seien sinkende Wasserspiegel und erschwerter Zugang zu Süßwasserquellen.

Basis der Forschung sind Daten aus Haushaltserhebungen in fast 350 Regionen auf vier Kontinenten zwischen 1990 und 2019. So hätten höhere Temperaturen und weniger Niederschlag bereits in der Vergangenheit zu längeren Wasserholzeiten geführt. In vielen Regionen des globalen Südens ist die Tätigkeit der Trinkwasserversorgung eine Aufgabe, die von Frauen und Mädchen übernommen wird. Im Schnitt sind es den vorliegenden Daten zufolge fast 23 Minuten täglich, zwischen vier Minuten in Indonesien und 110 Minuten in Zentralafrika. Pro Tag entfallen derzeit 200 Millionen Arbeitsstunden auf das Holen von Wasser.