Prof. Dr. Jochem Marotzke Jochem Marotzke ist Klimatologe und Meereskundler. Der Hochschulprofessor ist außerdem Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Marotzke ist studierter Physiker und ging nach seiner Promotion in Kiel zunächst im Jahr 1990 ans renommierte Massachusetts Institute of Technology (MIT) und arbeitete dort zur Physikalischen Ozeanographie. Von 1999 bis 2003 war er Professor am Southampton Oceanography Centre, anschließend wurde er zum Direktor des Hamburger Max-Planck-Instituts für Meteorologie berufen. Seit 2007 ist er Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.



Marotzke war beim ersten Teil des 6. IPCC-Sachstandsberichts einer der beiden koordinierenden Leitautoren des Kapitels "Künftiges globales Klima: Szenario-basierte Projektionen und kurzfristige Informationen".