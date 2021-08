Die Temperatur in Mitteleuropa wird mit hoher Sicherheit auch unabhängig vom künftigen Ausmaß der Erderwärmung zunächst schnell weiter steigen.

Es wird künftig häufiger extreme Hitzewellen geben, die auch mit weiteren Extremereignissen wie Bränden verbunden sein können.

Der Boden in Westeuropa trocknet aus, es kommt häufiger zu Dürre-Perioden. Ab einer Erwärmung von 2 Grad Celsius wird das für die Ökosysteme und die Landwirtschaft existenzbedrohend.

Während weniger Schnee fällt und geschlossene Schneedecken unterhalb von 1.500 Höhenmetern im Laufe des Jahrhunderts immer unwahrscheinlicher werden, kommt mehr Niederschlag als Regen zu Boden.

Regen fällt zunehmend extremer aus. Dieser Starkregen führt dann vermehrt zu Überschwemmungen. Auch die Gefahr von Fluss-Hochwasser steigt stetig an.

Natürlich kommt es darauf an: Je stärker sich das Klima in den kommenden Jahren erwärmt, desto heftiger werden sich die Folgen auswirken – und zwar nicht nur bei uns in Zentraleuropa, sondern weltweit. Einige Effekte sind sogar schon unumkehrbar. So wird etwa der Meeresspiegel in den nächsten Jahrhunderten unweigerlich steigen. Die Frage ist nur, wie hoch genau. Dass der Prozess aber in Gang ist, lässt sich nun nicht mehr stoppen. Ganz ähnlich sieht es beim Abschmelzen der Gletscher aus, bilanzieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im ersten Teil des sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarats.

Es wird heiß in Europa

Wenn die Treibhausgas-Emissionen nicht sofort drastisch reduziert werden, dann droht die Menschheit die Pariser Klimaziele krachend zu verfehlen. Schon in etwa zehn Jahren kann dann die Schwelle von 1,5 Grad erreicht sein, heißt es im Bericht.

In Europa werde es allerdings in jedem Fall immer wärmer. Unabhängig vom zukünftigen Ausmaß der globalen Erwärmung werden die Temperaturen in allen europäischen Gebieten "sehr wahrscheinlich" mit einer Geschwindigkeit ansteigen, die die globalen mittleren Temperaturänderungen übersteigt.

Zentraleuropa ist sehr stark von der Klimaerwärmung betroffen. Prof. Dr. Sonia I. Seneviratne, ETH Zürich

Aber wie sicher ist es, dass genau das eintritt, was die Fachleute prognostizieren? Es ist ziemlich sicher, die Klimamodelle sind stetig verbessert worden und die Daten waren nie so valide wie jetzt. Allerdings kann es regionale Effekte geben, die sich schlecht prognostizieren lassen. In solchen Regionen könne es dann auch eine völlig andere Entwicklung geben als gedacht.

Dürre: Ausgetrockneter, unfruchtbarer Boden

Europa und der Westen Nordamerikas trocknen quasi aus, erklärt die leitende Autorin des Kapitels über extreme Wetter- und Klimaereignisse des Weltklimarat-Berichts Professorin Sonia Seneviratne von der ETH Zürich. Und diese Austrocknung sei eindeutig auf den Menschen als Ursache zurückzuführen. Und die Schweizerin weist auch darauf hin, dass verschiedene Extreme miteinander gekoppelt auftreten können: Wenn es also zum Beispiel sehr heiß sei, steige natürlich auch die Brandgefahr. Solche extremen Feuer sind ja derzeit in Südeuropa schon zu beobachten.

Wann war's das letzte mal richtig Winter?

Während die heißen Tage also künftig zunehmen, wird es weniger häufig Kälteperioden geben. Die Zahl der Frosttage werde perspektivisch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit deutlich sinken, heißt es. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Schneefall im Winter. Für Ski-Urlaub muss man perspektivisch im Winter wohl sehr hoch hinaus: Denn in den Alpen wird die Schneedecke im 21. Jahrhundert unterhalb von Höhen von 1.500–2.000 Metern sehr wahrscheinlich abnehmen. Und Eile ist auch geboten: Die Schneesaisondauer wird in einer sich erwärmenden Welt natürlich auch abnehmen.