Elektrofahrzeug-Cluster in Mitteldeutschland

Auf dem Glasgower Klimagipfel haben sich über 30 Staaten auch darauf verständigt, enger zusammen zu arbeiten, um sog. emissionsfreie Elektrofahrzeuge spätestens bis 2030 flächendeckend nutzbar und erschwinglich zu machen. Dazu gehören neben Großbritannien, Frankreich und Polen auch viele Schwellen- und Entwicklungsländer wie z.B. Indien und Kenia, die den Übergang zu Elektromobilität in ihren Märkten beschleunigen wollen. Die Weltbank stellt dafür eine Finanzierungslinie in Höhe von 200 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Die USA und überraschenderweise auch der dort vertretene Bundesstaat Kalifornien haben diese Initiative nicht unterschrieben. Auch die scheidende deutsche Bundesregierung hat sich dagegengestellt. Die mitteldeutschen Länder und Regionen sollten sich dies aus rein wirtschaftlichen Gründen dagegen gut überlegen. Denn die Fertigung von Elektrofahrzeugen und die Batterieproduktion findet heute schon geballt in Mitteldeutschland statt. Die BMW Gruppe hat bereits 2021 am Standort Leipzig die Fertigung von Batteriemodulen für Hochvolt-Batterien ihrer Elektroflotte aufgenommen. Im thüringischen Arnstadt hat der chinesische Zellenfabrikanten Contempoary Amper Rex Technology, kurz CATL, 1,8 Milliarden Euro für den Aufbau der Zellenfertigung bereitgestellt, das etwa 2.000 Mitarbeiter beschäftigen wird und damit die größte Batteriezellenproduktion für E-Autos wäre. Ob es in Bitterfeld-Wolfen zu einer ähnlichen Entwicklung kommt, bleibt abzuwarten. Dass aber die Entwicklung am Standort Salzgitter mit Volkswagen und seinem neuen Partner Northvolt auch auf Sachsen-Anhalt wirtschaftlich ausstrahlen wird, ist dagegen sicher. Also auch jenseits von Tesla im brandenburgischen Grünheide gibt es interessante regionalwirtschaftliche Potenziale für Mitteldeutschland aus der Umstellung auf die E-Mobilität.

Methanstrategie mit Wenn und Aber

In der Methan-Verpflichtung (Global Methane Pledge) haben sich die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und über 100 Partnerländer auf eine Initiative zur Verringerung der weltweiten Methanemissionen verständigt, die entscheidend für eine schnelle Begrenzung der Erwärmung bis 2030 haben könnte. Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich darin, die weltweiten Methan-Emissionen bis 2030 um mindestens 30 Prozent gegenüber dem Stand von 2020 zu reduzieren und die besten verfügbaren Mess- und Erfassungsmethoden einzusetzen. Internationale Banken und Unternehmen der Finanzwirtschaft haben für diese Initiative bereits 328 Millionen Dollar an Finanzmitteln zugesagt, darunter auch die europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die europäische Investitionsbank und der private grüne Klimafonds. Auch die internationale Energie-Agentur (IEA) hat sich als Partner angeboten.

Methan ist ein besonders starkes, oft unterschätztes Treibhausgas. Der Weltklimarat der Wissenschaft unterstützt seit vielen Jahrzehnten bereits die Entwicklung einer weltweiten Methan-Strategie. Ob allerdings die in der Methan-Verpflichtung angekündigten – 0,2° Celsius schon bis 2030 durch die Zielsetzungen der freiwilligen Initiative erreicht werden können, ist zweifelhaft. Auch wenn die meisten Maßnahmen ökonomisch sehr vorteilhaft sind –90 Prozent sind gemäß einer Studie von McKinsey für unter 25 Dollar pro Tonne CO2-Äquivalent durchführbar – sind viele bereits in den nationalen Klimaplänen eingerechnet, so dass die Initiative wenig zusätzlich bringt. In Deutschland ist die Methanemissionen von 1990-2020 deutlich von 2,8 Millionen t auf 1,9 Millionen t zurückgegangen. Das entspricht einer Minderung von fast 60 Prozent. Besonders stark sanken die Emissionen im Bereich der Abfallverbringung – zum einen, weil Abfallmengen durch Recycling zurückgingen, zum anderen, weil die Effizienz der Methan-Entgasung im Deponiebereich verbessert wurde. Aus der Gewinnung und Verteilung von Kohle und Gas gibt es kaum noch Emissionen, vor allem durch die sinkende Kohleförderung in Deutschland. Wenn also die 30 Prozent-Reduktion bis 2030 auf das Bezugsjahr 2020 angerechnet werden müsste, bedeutet dies in Deutschland starke Eingriffe und Maßnahmen in den Bereichen Land- und Ernährungswirtschaft, die für Mitteldeutschland wichtig sind. Das würde nicht ohne Veränderung der Ernährungsgewohnheiten der Verbraucher gelingen. Auch hier liegen also politisch schwierige Zeiten vor uns.

Auf der anderen Seite stellen die umfangreichen Erfahrungen der Sanierung der Deponien und Kohle- und Gasgewinnung in Mitteldeutschland ein Exportpotenzial. Sie könnten eine Blaupause für andere Länder der Welt sein. Die Energieverbände begrüßen daher die Methan-Initiative von Glasgow uneingeschränkt als „einen großen Schritt nach vorne“ und versprechen, sich auch am Ausbau der internationalen Mess- und Erfassungstechnologien auf der Grundlage ihrer Erfahrung zu beteiligen.

Mittel und längerfristig ergeben sich wirtschaftliche Chancen für die mitteldeutsche Energiewirtschaft, wenn sie nach einer Transformationsphase zur Nutzung erneuerbarer und dekarbonisierter Gase (mit Abscheidetechnologien) übergeht. Mitteldeutschland könnte auf Basis seiner Wärmenetze zu einem bedeutenden Standort für die Produktion, das Know-how und die Nutzung moderner Gasinfrastrukturen werden.

Zünglein an der Waage