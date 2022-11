Die Gleditschie heißt auf Deutsch Lederhülsenbaum. "Der Lederhülsenbaum kommt aus Nordamerika und hat in der Urform riesige Stacheln, die sehen ganz gefährlich aus", weiß der Bad Köstritzer Baumschulgärtner Heiko Viehweg. "Und er hat ganz große Schoten und diese Schoten haben Samen drin die klappern." Auch der Lederhülsenbaum gleicht, ähnlich wie der Schnurbaum, mit seinem lockeren, gefiederten Blattwerk der Robinie und er wächst auch ähnlich rasant. Was ihn zu einem beliebten Park- oder Stadtbewohner macht: er breitet sich nicht invasiv aus und er bildet ranke, schlanke Stämme.

Im Laufe der Zeit haben ihm Gärtner die Stacheln allerdings abgewöhnt, genau wie die Früchte, seine Kronen sind schmal gezüchtet, was ihn regelrecht dafür prädestiniert, in Innenstädten für Grün zu Sorgen, ohne all zu viel Licht zu schlucken. Noch dazu trotzt er der Trockenheit und entwickelt sich trotzdem gut. Heißt das, er ist klimaresistent? Gärtner Viehweg findet den Begriff nicht richtig. "Eine Pflanze kann nicht resistent sein gegen das Klima. Eine Pflanze kann sich den Gegebenheiten über Jahrhunderte, Jahrtausende anpassen oder wir holen eine Pflanze aus einem ähnlichen klimatischen Bereich, die schon angepasst ist und versuchen die dann bei uns zu implantieren."