Ist der Götterbaum der Baum der Zukunft?

Der Götterbaum ist kein kuschliger Nachbar

Während andere Bäume an der Trockenheit zu knabbern haben, läuft der Götterbaum zu Höchstform auf. Er mag es warm, trocken und gedeiht buchstäblich auf Schutt und Asche, was ihm nach dem Zweiten Weltkrieg den Spitznamen "Trümmerbaum" einbrachte.

Wer an die Rinde des Götterbaums will, muss sich auf was gefasst machen. Bildrechte: imago images/imagebroker Sein echter Name, Götterbaum, ist wohl darauf zurückzuführen, dass er sprichwörtlich bis zu den Göttern wächst, das soll heißen: unglaublich schnell. Seine Konkurrenz in der Nachbarschaft drängt er weg, indem er auch noch Gift in den Boden absondert. Ihm selbst wiederum machen zum Beispiel Pflanzengifte kaum etwas aus, auch Streusalz und Abgase kann er locker verkraften und Schädlinge hat er hier zu Lande so gut wie keine, weiß die Biologin: "Es gibt ein paar Milbenarten. Ansonsten hat er jetzt nicht so viele Schädlinge." An den giftigen Blättern des Götterbaums wird eben nicht gerne genagt. Gerade mal die Honigbiene erfreut sich an dem Nektar. Die hiesige Insektenwelt kennt den Baum eben noch nicht so lange.

Es war einmal ... Wie der Götterbaum nach Europa kam

Der Götterbaum kommt nämlich eigentlich aus China, erklärt Vivian Ryll: "Man hat ihn damals als Ziergehölz in Parks und Gärten geholt, also im 18. Jahrhundert. Damals gab es Bestrebungen, ihn zur Seidenspinnerzucht zu verwenden, zur Seidenherstellung in Österreich und Frankreich. Ich glaube, die Seide war qualitativ nicht hochwertig genug, auf jeden Fall hat's nicht geklappt."

Der Götterbaum hat es nicht so mit Nachbarn... Bildrechte: IMAGO / blickwinkel Und heute haben wir den Salat. Eine Baumart, die man nicht wieder los wird. Der Götterbaum entpuppt sich als Teufelszeug. Kappt man ihn, wachsen ihm einfach neue Köpfe, wie bei einem Monster aus der Mythologie. Doch es gibt eine Methode ihn loszuwerden, die sei aber sehr aufwändig, erzählt Vivian Ryll: "Es gibt die Methode des Ringelns. Man kann in den Stamm bis zum Kernholz einmal rundherum schneiden und den Saftstrom unterbinden, dann gibt es keinen Stockausschlag und keine weiteren Wurzelläufer. Dann muss man ein/zwei Jahre warten und dann kann man ihn entfernen. Man müsste, wenn man ihn entfernen will, auch das ganze Wurzelgeflecht, was sehr ausgeprägt ist, mit entfernen. Also es ist sehr aufwändig ihn wieder loszuwerden.“ Aufwändig bis hin zu unmöglich.

Warum der Götterbaum als Zukunftsbaum nur bedingt taugt