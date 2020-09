Dieses Eigelege klebt die Schrecke in der Nähe von blühenden Pflanzen an, die Insekten anlocken. Ein cleverer Schachzug, denn so ist dafür gesorgt, dass der Nachwuchs im Folgejahr gleich was zu fressen hat, wenn die geschlüpften Kollegen verzehrt oder schneller weg sind als man sie fressen kann. Anfang Mai schlüpfen die Jungtiere. Bis zur ausgewachsenen, der adulten Schrecke, häuten sich die Nympen bis zu acht Mal. Die Weibchen lassen sich leicht von den Männchen unterscheiden, sagt Ralf Mäkert vom Naturschutzinstitut Nordsachsen.

Sie ist generell größer als die Männchen und hat dünnere und etwas kürzere Fühler. Die hat [...] einen dicken Hinterleib, weil da die ganzen Eier drin sind. Ralf Mäkert

In Raum Leipzig wird das regionale Vorkommen erforscht

Bildrechte: Colourbox.de Im Raum Leipzig wurde das erste Exemplar der Gattung 2014 gefunden. Inzwischen erforschen Naturschützer und Biologen die Verbreitung dieser Art in Deutschland und rekonstruieren ihre Verbreitungswege. Biologin Elisabeth Albrecht geht zum Beispiel am Werbeliner See zwischen Radefeld und Delitzsch regelmäßig auf die Pirsch nach Gottesanbeterinnen.

Wir schauen hier, wie viele Tiere wir in einer Stunde finden, dokumentieren den genauen Fundort und auf welchen Pflanzen sie sitzen und welche Farbe sie haben und ob sie Ootheken gelegt haben bzw. ob wir welche finden. Elisabeth Albrecht, Biologin

Tatsächlich gab es diesen Sommer recht viele Meldungen aus dem Umkreis Leipzig, weiß Ralf Mäkert und manche verblüfft dann selbst Naturforscher:

Besonders interessant war eine Meldung aus Leipzig-Gohlis. Das Tier saß am Straßenrand, wurde fotografiert, fühlte sich wahrscheinlich gestört und ist dann auf die Straßenbahn geflogen und mit der Straßenbahn weggefahren. Elisabeth Albrecht, Biologin

In Deutschland vermehren sich die Fangschrecken nur in sehr trockenen und warmen Lebensräumen - wie Bahntrassen oder Industriebrachen - und erobern sich aber offenbar auch neue und manchmal überraschende Gebiete. Weil Biologinnen und Biologen aber allein nur einen Bruchteil der Tiere finden würden, ist die Erforschung ihre Ausbreitung ein klarer Fall für ein Citizen Science-Projekt. Also Forschung, die davon lebt, dass wir Laien in der Natur die Augen aufhalten und unsere Funde an solche Projekte weitergeben. Gottesanbeterin mit einer Oothek. Der Grundstein für für die nächste Generation sit gelegt. Bildrechte: imago images / blickwinkel

Ein gebündeltes Projekt, das bundesweit Funde registriert, gibt es nicht, aber in vielen Bundesländern gibt es Anlaufstellen. Wer also in Sachsen zum Beispiel eine Gottesanbeterin entdeckt, kann das hier online melden, mit Foto, Datum und Fundort. Andere Bundesländer haben vereinzelt ähnliche Melde-Seiten.