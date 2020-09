Gewusst? Manche Schmetterlinge sind Wanderfalter: Zum Beispiel der Distelfalter Vanessa cardui. Er quert Europa je nach Jahreszeit von Süd nach Nord, von der Subsahara in Afrika bis nach Skandinavien, bzw. ab Sommerende wieder von Nord nach Süd. Manchmal sogar in hundert Meter Höhe. Das ist auch der Grund dafür, dass wir sie im Herbst nicht sehen, wenn die Falter in Schwärmen wieder Richtung Süden fliegen, sagt Professor Thomas Schmitt vom Senckenberg-Institut im Gespräch mit MDR Wissen. "Die Strömungen in der Luft sind in den höheren Lagen besser und die Falter kommen schneller vorwärts."