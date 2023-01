In den Krankenhäusern sorgte der Rückgang neuer Ansteckungen für eine Entlastung. In beinahe allen Altersgruppen war die Zahl neuer Einweisungen aufgrund schwerer Atemwegserkrankungen wie Grippe oder Corona stark rückläufig. Nach wie vor werden vor allem Senioren über 60 Jahre behandelt. Hier ist weiterhin Sars-CoV-2 der häufigste Erreger. Daneben sind es Kinder unter vier Jahren die sich mit dem RS-Virus angesteckt haben.

Bei RSV dominiert in diesem Jahr der Typ B. Während der frühen und starken RSV-Welle im Sommer und Herbst 2021 war es dagegen vor allem RSV-A. Das zeigen Daten, die im Influenza-Wochenbericht jetzt veröffentlicht wurden. Die Verschiebung erklärt möglicherweise, warum sich einige Kinder auch in diesem Jahr wieder angesteckt haben.

Bei Covid-19 ist die 7-Tage-Inzidenz aktuell auf 106,8 gesunken. Dass dahinter nicht nur weniger Tests, sondern ein echter Rückgang der Ansteckungsdynamik stehen könnte, darauf deuten Daten aus der Überwachung der Viruslast im Abwasser hin. In dem Modellversuch mit wöchentlichen Messungen in 20 bis 40 Kläranlagen in Deutschland sinken seit dem Jahreswechsel die gemeldeten Viruslasten mit Sars-CoV-2.

Die aktuell in den USA stark verbreitete Variante XBB.1.5 kommt inzwischen zwar auch in Deutschland in rund einem Prozent der im Labor untersuchten Virusvarianten vor. Doch dass es dadurch zu einer neuen Welle von Ansteckungen in Deutschland kommt, sei noch nicht klar, sagt der Virologe Christian Drosten von der Charité in der aktuellen Ausgabe des Podcasts Coronavirus Update. Denn die Randbedingungen unterscheiden sich in beiden Ländern.