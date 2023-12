Was die Neuaufnahmen von Patienten mit schweren Infektionen in Krankenhäuser angeht, spricht der Wochenbericht von einer erhöhten Hospitalisierungsinzidenz, die über dem Niveau der Jahre vor der Pandemie liege. Allerdings ist die Belegung der Kliniken immer noch geringer, als während der schweren Coronawelle Ende 2021 oder der sehr starken Grippewelle im Dezember vergangenen Jahres. "In der aktuellen Saison waren bisher ebenso wie in der Vorsaison am häufigsten die jüngste und die älteste Altersgruppe von schweren akuten Atemwegserkrankungen betroffen", so die Autoren des Wochenberichts. Menschen über 60 Jahren empfiehlt das RKI daher weiterhin dringend, sich erneut gegen Grippe und Corona impfen zu lassen, wenn die letzte Impfung oder Infektion schon über ein Jahr zurückliegt.